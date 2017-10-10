Altay'dan 'Furkan' açıklaması

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Altay\'da Süper Lig ekiplerinin radarında olan Furkan Deniz\'in, bu sezon fazla forma şansı bulamaması ve son olarak Konya deplasmanına götürülmemesi taraftarların tepkisine neden olurken, yönetimden yetenekli futbolcu konusunda açıklama geldi.

Taraftarlar, \"Furkan, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadığı için yönetim tarafından mı oynatılmıyor?\" sorusunu gündeme getirirken, Sportif Direktör Özden Töraydın, bunun mümkün olmadığını vurguladı. Furkan\'la, mukavelesini 2 yıl daha uzatma konusunda 1 ay önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Töraydın, \"Şartlarda el sıkıştık. Ödeme tarihini belirleyip kontratı resmiyeti dökeceğiz. Furkan\'la aramızda hiçbir sorun yok. Birbirimize güveniyoruz. Kadroya alınmaması sadece tercih meselesi\" dedi.

Kadrodaki 24 oyuncunun da kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Özden Töraydın, \"Teknik heyetin kararına saygı duyuyoruz. Hücum hattında 7 futbolcumuz var, hepsi birbirinden kaliteli, kariyerli oyuncular. Zaman gelecek hepsi oynayacak. Yarın birgün İbrahim Akın da dışarıda kalabilir. Hocamız kararlarını kendi veriyor, bizim yönetimimiz hiçbir teknik adama oyuncu tercihi konusunda karışmadı, karışmaz da. Bizimle olan teknik direktör de buna izin vermez. Sorun yaşadığımız bir futbolcuyla zaten yollarımızı ayırırız. Taraftarımızdan bu armayı taşıyan bütün oyunculara sahip çıkmalarını istiyoruz. Biraz sabırlı olsunlar, hedefe ulaşacağımızdan eminim. Eksiklerimizi biliyoruz, teknik kadro da bunun farkında. Yeni bir takımız. Maç başı 2 puan ortalaması yakaladık ama bu yeterli değil. Daha iyi olacağız\" diye konuştu.