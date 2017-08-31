T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'dan Erkan'a veto

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor'la yollarını ayıran Erkan Taşkıran'ı veto etti

31 Ağustos 2017 14:27

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Bucaspor\'la yollarını ayıran Erkan Taşkıran\'ı veto etti.
Bucaspor\'da alacakları yatırılmaması nedeniyle sözleşmesini fesheden Erkan\'ın, İzmir\'de kalmak istediği ve menajerler tarafından Altay\'a önerildiği belirtildi. Sol kanat ve sol bek olarak görev alan Erkan\'a ihtiyaç duymadıklarını belirten Altay yönetimi, \"Bizim kanatlarda eksiğimiz yok. Tam tersine alternatifimiz bol, o yüzden kendisini düşünmüyoruz\" yanıtı verdi. Tecrübeli futbolcunun bu gelişme üzerine Bugsaşspor\'la görüşmelere başladığı dile getirildi.
Altay\'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, dün akşamki antremanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcuların bayramını kutladı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde bu sabah yapılan idmanın ardından izne çıkan Altay, deplasmanda oynanacak Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü yeniden başlayacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupAltay Kırmızı GrupErkan TaşkıranBucasporErkanAltaySolTamTecrübeliBugsaşsporAltay BaşkanEkmekçioğluGaziemir Vali Kutlu Aktaş TesisleriKahramanmaraşsporFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24