Altay'da zorunlu değişim

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü deplasmanda Hatayspor\'la karşılaşacak Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın ilk 11\'de 2 zorunlu değişiklik yapacak.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Özgür ve sarı kart cezalısı ön libero Atakan forma giyemeyecek. Özgür\'ün yokluğunda Serkan\'ın, Atakan\'ın yokluğunda ise iyileşen Ferhat\'ın görev alması bekleniyor. Teknik patron Töraydın, bu iki isim dışında 3-0\'lık Adana Demirspor zaferinde sahaya sürdüğü kadroyu bozmayacak. Siyah-beyazlılarda sağ bek Yasin ve Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic de kart sınırında yer alıyor.