T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da zorunlu değişim

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak Altay'da teknik direktör Özden Töraydın ilk 11'de 2 zorunlu değişiklik yapacak

22 Kasım 2018 14:20

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü deplasmanda Hatayspor\'la karşılaşacak Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın ilk 11\'de 2 zorunlu değişiklik yapacak. 
İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Özgür ve sarı kart cezalısı ön libero Atakan forma giyemeyecek. Özgür\'ün yokluğunda Serkan\'ın, Atakan\'ın yokluğunda ise iyileşen Ferhat\'ın görev alması bekleniyor. Teknik patron Töraydın, bu iki isim dışında 3-0\'lık Adana Demirspor zaferinde sahaya sürdüğü kadroyu bozmayacak. Siyah-beyazlılarda sağ bek Yasin ve Hırvat orta saha oyuncusu Aganovic de kart sınırında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor TotoLigHataysporAltayTöraydınAtakanSerkan AtakanFerhatTeknikAdana DemirsporSiyahbeyazlılardaYasinHırvatAganovic
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24