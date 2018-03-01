T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da yükselen performanslar mutlu etti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan Altay'da sezonun ilk yarısında sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan 4 oyuncusu ikinci devrede oynadıkları futbol ve attıkları gollerle hem teknik heyetin hem de taraftar

01 Mart 2018 13:46

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta lider olan Altay\'da sezonun ilk yarısında sergiledikleri performansla hayal kırıklığı yaşatan 4 oyuncusu ikinci devrede oynadıkları futbol ve attıkları gollerle hem teknik heyetin hem de taraftarların yüzünü güldürdü. 
Siyah-beyazlı ekipte ligin ilk bölümünde 2 gol atan forvet Muharrem Ozan, devre arasından sonra 5 kez daha rakip fileleri sarsarak takımını sırtladı. Önceki hafta Ottocool Karagümrük deplasmanında ilk golünü atan sağ kanat Doğan, geçen hafta iç sahada oynanan Konya Anadolu Selçukspor\'u da boş geçmedi. 
Konya ekibi karşısında orta saha oyuncusu Fatih, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşarken, sağ kanat Ozan Sol ise 10 Eylül 2017\'de Kahramanmaraşspor deplasmanında attığı golün ardından uzun bir süre sonra özlediği gol sevincini yaşadı. Bu futbolculara güvenerek devre arasında transfer yasağını kaldırmadıklarını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, \"Biz kadro kalitemizin farkındaydık. Patlama beklediğimiz isimler yeni transferlerimiz olarak ustalıklarını göstermeye başladılar. Bu sayede forma savaşı da kızıştı\" diye konuştu.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupAltayMuharrem OzanOttocool KaragümrükDoğanKonya Anadolu SelçuksporFatihOzan SolEylülKahramanmaraşsporBuTöraydınPatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24