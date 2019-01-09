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Spor

Altay'da yeni transfere tam not 

İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı

09 Ocak 2019 15:34

İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig\'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Altay, ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Gazişehir Gaziantep\'i tek golle geçerken, yeni transfer Andreas Tatos oynadığı futbolla tam not aldı.
Siyah-beyazlı ekibin Elazığspor\'dan renklerine bağladığı Yunan orta saha oyuncusu 53\'üncü dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydedip ikinci yarı öncesi teknik ekibe ve camiaya umut verdi. 
Takımın Gazişehir karşısında sergilediği performans teknik direktör Özden Töraydın\'ın yüzünü güldürdü. Lig\'de ilk yarıyı düşme hattının 1 puan gerisinde 14\'üncü sırada tamamlayan Altay, Tatos\'un yanı sıra Ankaragücü\'nden Putsila, Adanaspor\'dan Oğuz Han ve eski futbolcusu Merter\'i de transfer etti.
Portekiz\'de Tondela formasını giyen Yeşil Burun Adaları\'ndan orta saha Helder Tavares\'le görüşen yönetimin en kısa zamanda transferi resmileştirmesi bekleniyor.

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