T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da yasak şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay'a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı

14 Kasım 2018 17:59

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de evinde aldığı 3-0\'lık Adana Demirspor galibiyetiyle milli maç arasına moralli giren Altay\'a transfer yasağı gelmesi keyifleri kaçırdı. Eski futbolculardan Mehmet Budak ve Fırat Sezer\'e olan borçlar nedeniyle bir kez daha transferin önü kapandı. Siyah-beyazlıların devre arasında takviye yapabilmesi için yasağı kaldırması gerekiyor. 
Kulüpten alınan bilgiye göre şu an için 239 bin TL tutarındaki borcun ara transfer döneminin gerçekleşeceği Ocak ayına kadar eklenecek yeni dosyalarla 500 bin TL\'nin üzerine çıkacağı ifade edildi. Altay son yıllarda 3\'üncü Lig ve 2\'nci Lig\'de de transfer yasağı sıkıntısı yaşamış ve transfer tahtasını açmak için eski oyuncularının alacaklarını ödemek zorunda kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHATotoAdana DemirsporAltayEskiMehmet BudakFırat SezerSiyahbeyazlılarınTLOcak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24