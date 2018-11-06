Altay'da Ulaş güven verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Son olarak deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'e 3-0 yenilen Altay\'da kariyerinde ilk kez Spor Toto 1\'inci Lig\'de şans bulan genç stoper Ulaş, performansıyla geçer not aldı.

Sakat olan Gençer\'in yokluğunda defansta görev alan futbolcunun güvenlerini boşa çıkarmadığını dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, \"Ulaş kupada Kastamonuspor\'la deplasmanda oynadığımız maçta bazı hatalar yapmıştı. Ancak ligde Gazişehir\'e karşı aslanlar gibi mücadele etti\" yorumu yaptı.

Teknik direktör Töraydın, kendisine güvendikleri için 21 yaşındaki savunmacıyı sezon başında başka bir kulübe kiralık göndermediklerini söyledi. Siyah-beyazlılarda iç sahada oynanacak Adana Demirspor maçında savunmada yine Ivanov-Ulaş ikilisinin forma giymesi bekleniyor.