Altay'da Töraydın'ın ilk heyecanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, cumartesi günü Atatürk Stadı\'nda oynayacakları Altınordu maçında teknik adam olarak ilk kez derbi heyecanı yaşayacak. Geçen sezon 2. Lig\'de son 4 haftada sportif direktörlükten teknik direktörlük görevine getirilen ve 4\'te 4 yaparak takımı şampiyonluğa taşıyan Özden Töraydın, bu sezon da Alper Avcı\'nın görevden alınmasının ardından 11. haftada yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Genç teknik adam yönetimindeki ilk sınavında deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'e 3-0 yenilen Altay, evinde Adana Demirspor\'u 3-0 mağlup ettikten sonra Hatayspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönerek 3 haftada 4 puan topladı.

İzmir derbilerinin her zaman keyifli geçtiğini dile getiren teknik patron Özden Töraydın, \"Örneğin geçen sezon Karşıyaka en alttayken bizi yendi. İki takım taraftarı birbirini alkışladı, güzel bir tablo vardı. Biz de sezon sonunda şampiyon olduk. Altınordu, saygı duyduğumuz bir takım. Ligde 7 haftadır mağlup olmuyorlar. Ligde her sezon iyi işler yapıyorlar. Onları izledik. Genç ve dinamik bir takım. Zor maç olacak. Biz de ona göre hazırlanıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız biliyoruz. İki takım da galibiyet arayacak. Arzumuz futbolseverler derbiden zevk alsınlar, centilmence bir maç olsun\" dedi.

Öte yandan Töraydın, hafif sakatlığı bulunan Portekizli santrfor Marco Paixao\'nun derbiye yetişeceğini, Metin\'in durumunun belirsiz olduğunu söyledi.