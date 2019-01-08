Altay'da Tavares sesleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares\'e kanca attı. Portekiz Premier Lig\'de mücadele eden Tondela\'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Dün takımının Sporting Lizbon\'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11\'de şans bulan Helder Tavares, ligin ilk yarısında 15 müsabakada forma giydi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı\'nda da oynayan Tavares, ayrıca Portekiz\'de Pinhalnovense ve Beira-Mar, Romanya\'da ise Otelul Galati kulüplerinde görev aldı. Ara transfer döneminde şimdiye kadar Yunan Tatos, Belaruslu Putsila, Oğuzhan ve Merter\'le el sıkışarak 4 takviye yapan İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcuya da 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalatması bekleniyor.