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Spor

Altay'da Tatos tamam

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la

25 Aralık 2018 16:09

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ara transfer döneminde yabancı oyuncularının büyük bölümüyle yollarını ayırmaya hazırlanan Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, Tetiş Yapı Elazığspor\'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos\'la anlaştıklarını açıkladı. 
10 numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu ligden pek çok kulübün istediğini ancak kendilerinin transferi gerçekleştirdiklerini ifade eden genç teknik adam, \"Tatos\'la 1.5 yıllık ön protokol yaptık. Yeni transferimiz 2 Ocak\'ta başlayacak Antalya kampında takıma katılacak\" diye konuştu. 
Yunan futbolcu bu sezon Elazığspor formasıyla 3 kez rakip fileleri sarstı.
 

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