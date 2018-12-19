Altay'da Tatos sesleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'ın cumartesi günü ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor\'un Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos ile ilgilendiği öğrenildi.

Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic\'ten beklediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Tatos için nabız yoklamaya başladı. Elazığspor\'dan ayrılması gündemde olan Yunan 10 numaranın da siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Ara transfer döneminde anlaşmanın gerçekleşmesi beklenirken, geçen sezon Elazığspor formasıyla 7 gol atan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı.

Ligde beklenen patlamayı yapamayıp alt sıralarda kalan Altay\'da devre arasında kadroda operasyon planlanıyor.