T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da Taşdemir güven verdi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

28 Şubat 2018 14:31

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Altay\'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kısa sürede yakaladığı başarılı performansla hem camianın hem de tribünlerin güvenini kazandı. Geçen sezon takımı 3. Lig\'de Play-Off şampiyonu yapan Cüneyt Biçer\'in yerine ilk yarının bitimine 2 hafta kala göreve getirilen genç teknik adam, 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi elde ederek 2.1 puan ortalaması tutturdu. Altay, bu periyotta Pendikspor ve Şanlıurfaspor\'a yenilip, Zonguldak Kömürspor\'la berabere kalırken, Gümüşhanespor, Kahramanmaraşspor, Nazilli Belediyespor, Niğde Belediyespor, Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor\'u dize getirdi.
Geçen sezon Ankaragücü\'nü Spor Toto 1. Lig\'e çıkararak \"Şampiyon hoca\" apoletiyle İzmir\'e gelen İsmet Taşdemir, \"Acaba Altay\'da da başarılı olur mu?\" sorularını ortadan kaldırdı. Siyah-beyazlı takımın bu sezon ilk kez 4 haftalık galibiyet serisi yakalamasını sağlayan genç çalıştırıcı, bitime 10 hafta kala İzmir ekibini zirveye çıkararak şampiyonluk umutlarını artırdı. Taraftarların sevgisini kazanan başarılı teknik direktörün Altay\'la sözleşmesi 2019\'da sona erecek.
Öte yandan Fethiyespor deplasmanına hazırlanan İzmir ekibinde cezalı Atakan ve Fatih ile sakat Hüsamettin forma giyemeyecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLig Beyaz GrupAltayTaşdemirGeçenLig PlayOffCüneyt BiçerPendiksporZonguldak KömürsporGümüşhanespor Kahramanmaraşspor Nazilli Belediyespor Niğde Belediyespor Ottocool KaragümrükKonya Anadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24