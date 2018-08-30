Altay'da taraftara çağrı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü Adanaspor\'u konuk edecek Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, taraftarlardan destek beklediklerini söyledi. 7 yıl sonra döndüğü 1. Lig\'e iddialı bir giriş yapan İzmir ekibi, Süper Lig yarışında bu yıl iç sahada ilk kez buluşacağı 12. adamın gücünü arkasında hissetmet istiyor. Passolig kartı çıkaran Altaylı sayısı 3500\'e yaklaşırken, Sportif Direktör Töraydın başarılı oldukları sürece tribünlerin dolacağına inandığını söyledi.

Adanaspor maçında taraftarın gelip takımı desteklemesi gerektiğini ifade eden Töraydın, \"Her koşulda bizim yanımızda olan kemik tayfa dediğimiz 2-3 bin taraftarımız var. Geçen sezon bazı maçlarda tribünde 10 bin kişiye ulaştık, Gümüşhanespor\'la oynadığımız şampiyonluk maçını 30 binin üzerinde kişi izledi. Özlediğimiz 1. Lig\'e gelene kadar büyük zorluklardan geçtik. Camiadan ve taraftardan destek bekliyoruz. Tüm İzmir\'i yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.