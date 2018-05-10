Altay'da Tambe sesleri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta şampiyon olan Altay, Spor Toto 1. Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dış transfer için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların bu sezon Adana Demirspor\'da forma giyen Kamerunlu santrfor Robert Ndip Tambe\'yi listesine aldığı öğrenildi. İzmir ekibinin sezon boyunca genç forveti takip ettiği ve gelecek sezon kadrosuna katmak istediği belirtildi.

1. Lig\'de kümede kalmayı başaran Adana ekibinde sözleşmesini 2 Mayıs\'ta fesheden 24 yaşındaki Tambe, boşa çıktı. Ligde 28 maçta 12 kez rakip fileleri sarsan, kupada ise 2 gol kaydeden Kamerunlu golcüyle pek çok kulüp ilgilenirken, Altay\'ın ön protokol yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Altay, yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için 1 milyon TL ödeme yapmak zorunda.