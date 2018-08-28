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Spor

Altay'da son imza Tevfik'ten

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

28 Ağustos 2018 16:59

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak 2\'de 2 yapmayı hedefleyen Altay, dış transferde son imzayı Adanaspor\'dan orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ\'a attırdı. Almanya doğumlu 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde Sportif Direktör Özden Töraydın\'la bir araya gelerek 2 yıllık mukavele imzaladı.
Almanya\'da SV Böblingen ve SSV Reutlingen altyapılarında oynayan Tevfik, Türkiye\'de Ankaragücü, Sivasspor, Kocaelispor, Eyüpspor kulüplerinde forma giydi. 1. Lig\'de 88 maçta 9 gol atan tecrübeli futbolcu, Süper Lig\'de 39 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Altay ilk idmanına çıkan Tevfik, siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

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