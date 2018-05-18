Altay'da son gözde Poepon

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1 Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosuna en az 5 yabancı futbolcu dahil etmeyi planlayan Altay\'ın son olarak listesine Boluspor forması giyen Hollandalı santrfor Rydell Poepon\'u eklediği öğrenildi.

Boluspor\'la sözleşmesi 31 Mayıs\'ta sona erecek başarılı golcü bu sezon 16 kez rakip fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 2016-17\'de Boluspor\'da 20 gol kaydeden 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu son 2 sezonda Spor Toto 1\'inci Lig\'de toplam 36 gol kaydetti.

Poepon, geçen sezon ve bu sezon kulübüyle Play-Off\'ta yarı final heyecanı yaşadı. Ajax altyapısında yetişen futbolcu 2016\'da Karabağ\'dan Boluspor\'a transfer olmuştu.

