Altay'da Sevenoğlu'na vefa gecesi

İZMİR, (DHA) -

ALTAY\'da mevcut yönetimde asbaşkanlık görevini üstlenen eski başkan Sabri Sevenoğlu için vefa gecesi düzenlendi. Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) tarafından ilki merhum Erdoğan Tözge için düzenlenen daha sonra yine eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Mahmut Özgener ve Mehmet Erdoğan adına gerçekleştirelen vefa gecelerinde siyah-beyazlı camia bu kez Sabri Sevenoğlu için bir araya geldi. Konak\'taki bir otelde yapılan geceye Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın\'ın yanı sıra efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu ve Tahir Karapınar katıldı.

Altay\'da 2001 yılında başkanlık koltuğunda oturan, son 2 sezonda asbaşkan olarak 3. Lig ve 2. Lig\'de iki şampiyonluk yaşayan Sabri Sevenoğlu\'nu ailesi, yakınları, eski ve yeni yöneticiler de yalnız bırakmadı. Altay\'a hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirten Sabri Sevenoğlu, iki sezondur uygulanan doğru stratejinin kulübün hedeflerine varması adına büyük önem arz ettiğini, iyi niyet ve iyi planlamayla atılan adımların olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Gecede davetliler Sabri Sevenoğlu ile yaşıdıkları anıları paylaşarak geçmişe keyifli bir yolculuk yaptı.

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