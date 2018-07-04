Altay'da Serkan kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'e döndüğü yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum\'da sürdüren Altay\'da takımdan ayrılması gündeme gelen sol bek Serkan Sözmen kadroda kaldı.

Bir süre önce 2\'nci Lig ekibi Kastamonuspor 1966\'nın transfer teklifi sunduğu tecrübeli savunmacı Erzurum kampında siyah-beyazlı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Serkan\'ın sözleşmesinin sürdüğünü dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, \"Sol bek arayışımız yok, Serkan\'a güveniyoruz\" dedi.

Kariyerinde 2\'nci Lig\'de 184 karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu 1\'inci Lig\'de ise 21 maçta oynadı.

SEÇMELERE DAVET

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 9-12 Temmuz tarihleri arasında Gaziemir İlçe Stadı\'nda yapılacak altyapı seçmelerine genç futbolcuları davet etti. 2005-2002 yılları arasında doğan oyuncuların deneneceği seçmelere kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu, velinin imzalı izin dilekçesi ve kimlik fotokopisi isteniyor. Başkan Ekmekçioğlu, geçen sene seçmelere gösterilen ilginin katlanarak artmasını beklediklerini söyleyerek, \"Altay\'ın futbolcu fabrikası kimliğini güçlendireceğiz\" dedi.

