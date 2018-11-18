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Spor

Altay'da Serkan göreve 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak Altay'da sol bek Serkan Sözmen bu sezon ilk kez ilk 11'de görev almaya hazırlanıyor

18 Kasım 2018 14:16

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hatayspor\'la karşılaşacak Altay\'da sol bek Serkan Sözmen bu sezon ilk kez ilk 11\'de görev almaya hazırlanıyor. 
Geçen haftaki Adana Demirspor maçında sol bek Özgür\'ün 44\'üncü dakikada kırmızı kart görmesi üzerine ikinci yarıda oyuna girerek bu sezon ilk defa forma giyen Serkan, takımının 3-0\'lık zaferinde önemli pay sahibi oldu.
Tecrübeli savunmacı 55\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerek, isabetli bir ortayla İbrahim Öztürk\'ün skoru 2-0\'a getirmesinde önemli rol oynadı. Serkan, son dakikalardaki uzun pasıyla Paixao\'yu topla buluşturdu. Portekizli golcü de attığı golle Serkan\'ın pasını asiste çevirdi. Serkan, savunmanın yanı sıra hücumda da takımına katkı sağlayarak teknik heyetin gözüne girdi.

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