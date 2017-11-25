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Spor

Altay'da sembol isme son görev

İZMİR, (DHA)- ALTAY'ın sembol isimlerinden Ali Rıza Şenol bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

25 Kasım 2017 18:31

İZMİR, (DHA)- ALTAY\'ın sembol isimlerinden Ali Rıza Şenol bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu, antrenör ve altyapı koordinatörü olarak görev alan ve önceki gün 76 yaşında hayatını kaybeden Ali Rıza Şenol için Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan cenaze namazına Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Sportif Direktör Özden Töraydın, Teknik Direktör Cüneyt Biçer, kaptan Murat Uluç, eski başkanlardan Erdoğan Tözge, camianın önde gelen isimleri, taraftarlar, altyapı antrenörleri, Göztepe\'nin efsane futbolcuları Nevzat Güzelırmak ile Halil Kiraz ve son olarak Karşıyaka\'yı çalıştıran Teknik Direktör Hüseyin Hamamcı da katıldı. Şenol’un naaşı Urla Zeytinalan Mezarlığı\'na defnedildi.

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