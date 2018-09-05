Altay'da şampiyonlar kulübede

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay\'da son 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Murat Uluç, İbrahim Akın, Furkan, Atakan, Hüsamettin gibi futbolcular bu sezon yedek kulübesini mesken tuttu. Geçen sezon 2. Lig\'de ilk 11\'in vazgeçilmezi olan kaleci Egemen ve sol bek Serkan da as kadroda yer bulamayan isimler oldu. Şampiyon kadrodan sağ bek Mustafa şimdiye kadar 18\'e bile giremedi.

İlk 4 haftada yedek kalan isimlerden Furkan, ilk 11\'de 1 kez şans bulup 1 kez de oyuna sonradan girdi. Atakan 4, İbrahim Akın 3, Murat Uluç ise 1 maçta kulübeden gelerek süre buldu. Teknik Direktör Alper Avcı, Egemen ve Serkan\'a görev vermedi. Altay\'ın iskeletini yeni transferlerden oluşturan teknik patron Avcı, eski futbolculardan sadece kaleci Emre, stoper İbrahim Öztürk ve ön libero Ferhat\'ı devamlı oynattı.

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