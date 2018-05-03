Altay'da şampiyon çok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü evinde çıkacağı sezon finalinde 1 puan önünde yer alan lider Gümüşhanespor\'u yenerek şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Altay, kadrosunda daha önce bu deneyimi bir çok kez yaşamış tecrübeli futbolcularına güveniyor. Siyah-beyazlılarda geçen sezon 3\'üncü Lig\'de kaldırılan kupada Atakan, Hüsamettin, Furkan, Hayrullah, Murat Türkkan, Mustafa, Ferdi gibi isimlerin yanı sıra pek çok futbolcu başka kulüplerde kupa sevinci yaşadı. Geçen sezon Sivasspor\'la Süper Lig\'e yükselme sevinci yaşayan stoper İbrahim Öztürk, 2010\'da Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu gördü. Deneyimli savuncası Kayseri Erciyesspor ve Karamanspor\'da da kupa kaldırdı.

İzmir ekibinde görev alan Murat Uluç, Muharrem Ozan, Necdet, Doğan ve Serkan daha önce Bandırmaspor formasıyla şampiyonluk deneyimi tattı. Ayrıca Muharrem Ozan, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü\'nde, Necdet Fethiyespor\'da, Doğan Altınordu\'da aynı sevince ortak oldu. Ozan Sol, Altınordu ve Manisaspor\'da, kaleci Egemen Göztepe\'de, Ferhat Göztepe ve Ankaragücü\'nde, Fatih Gül Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor\'da bir üst lige çıkma mutluluğuna ortak oldu. Altay\'da geçen sezon ikinci kez kupa kaldıran İbrahim Akın, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. Şampiyonluklara alışık olan Altay\'da futbolcular kariyerlerine yeni bir başarı daha eklemeyi hedefliyor.

EN BÜYÜK KOZU GOLCÜLERİ

Altay, güçlü rakibi karşısında usta gol ayaklarıyla sonuca gitmeyi planlıyor. Ligde 59 kez rakip fileleri sarsarak en skorer takım olan İzmir temsilcisinin ilk 11\'deki en önemli kozları 13 golü bulunan Murat Uluç, 7 kez ağları havalandıran Furkan ve 4 gol kaydeden Hüsamettin olacak. Teknik patron Özden Töraydın\'ın yedek soyunduracağı 9 gollü Muharrem Ozan, 3\'er gol atan İbrahim Akın ve Ozan Sol da siyah-beyazlıların kulübede görev bekleyecek gol silahları olacak. Gümüşhanespor ise ligde kalesinde 27 gol görerek en iyi savunma performansına sahip takım olarak dikkat çekiyor.

GÜMÜŞHANE\'DE TANIDIK YÜZLER

Karadeniz ekibinin kadrosunda daha önce Altay forması giymiş 3 futbolcu yer alıyor. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Yiğitcan Gölboyu\'nun yanı sıra Musa Sinan Yılmaz ve Ziya Şakar farklı dönenlerde İzmir ekibi için ter döktü. Ziya, 2015\'te Altay\'da 2. Lig\'de küme düşme acısı yaşamıştı. Altay-Gümüşhanespor maçını Serkan Çınar yönetecek.

TARAFTARA CEZA UYARISI

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, taraftarlara küfürlü tezahürat konusunda uyarıda bulundu. Sonuç ne olursa olsun siyah-beyazlı taraftarların misafirperver olmasını isteyen Özden Töraydın, \"Rakibimiz bizi ilk yarıda Gümüşhane\'de çok iyi konuk etmişti. Altay\'a yakışan bir şekilde biz de onları ağırlamalıyız. Seyircisiz oynama ceza sınırında yer aldığımızı kimse unutmasın. Sonuç ne olursa olsun dikkatli olmalıyız. Taşkınlık istemiyoruz\" dedi.

Altay, rakibini mağlup edememesi halinde Play-Off\'ta seyircisinden yoksun kalmak istemiyor.

NECDET TRİBÜNDE MUSTAFA SAHADA

Altay\'ın geçen hafta Pendikspor\'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta takımının beraberlik golünü atan ancak daha sonra ayağının kırılması nedeniyle ameliyat olan sağ bek Necdet, doktorların istirahat etmesi yönündeki uyarılarına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak Atatürk Stadı\'nda tribündeki yerini alacak. İzmir ekibinde Necdet\'in yokluğunda savunmanın sağında Mustafa Murat Uslu görev alacak.

ALTINORDU\'DAN DESTEK

Altay\'ın evinde Gümüşhanespor\'la şampiyonluk maçına çıkacağı cumartesi günü, Spor Toto 1\'inci Lig\'de evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la Play-Off\'a kalma mücadelesi oynayacak Altınordu\'dan siyah-beyazlılara destek geldi. Altınordu\'nun sosyal medya hesabından, \"İzmir Aşkıyla Herkes Ayağa\" başlığıyla yapılan paylaşımda, \"Kalpler önce Atatürk Stadı\'nda atacak ve Büyük Altay 15.30\'da şampiyonluk maçına çıkacak. Bu maç bitmeden heyecan Bornava Stadı\'na taşınacak ve Altınordu\'muz 17.00\'de Play-Off biletini Erzurumspor\'dan kapmaya çalışacak\" ifadelerine yer verildi.

GÜMÜŞHANE\'DEN PENALTI ÇIKIŞI

Gümüşhanespor yönetimi Altay\'ın bu sezon 9 penaltı kullanmasına dikkat çekerek, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Gümüşhanespor Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, \"Rakibimizin sezon içerisinde 9 penaltı kullanmış olması hakemleri bir şekilde etki altına alan futbolculara karşı uyarmak ve kendilerini yanıltmaya yönelik hareketleri yapan futbolculara karşı futbol kurallarının işletilmesini bekliyoruz\" dedi. Altaylılar sosyal medyada Gümaşhanespor\'un Federasyonu etki altına aldığını savundu.