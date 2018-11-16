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Spor

Altay'da sakatlar iyileşti

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Hatayspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay'da sakat 3 futbolcunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü

16 Kasım 2018 16:42

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Hatayspor\'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altay\'da sakat 3 futbolcunun iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. 
Siyah-beyazlılarda 3 haftadır kadroda yer almayan İbrahim Akın ve Habib Daf\'ın yanı sıra geçen haftaki Adana Demirspor galibiyetinde forma giyemeyen Ferhat iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Özden Töraydın, üç futbolcunun hafta içindeki durumlarına göre kadroda yer alıp almayacaklarına karar vereceğini söyledi. Siyah-beyazlılarda cezalı Özgür ve Atakan ise forma giyemeyecek.
 

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