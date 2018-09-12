Altay'da Pekdaş'a ziyaret

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş\'ı makamında ziyaret etti. Başkan Pekdaş, Altay\'ın 1. Lig\'e iyi bir başlangıç yaptığını ve bunun devam edeceğine inandığını belirterek, siyah-beyazlılara destek sözü verdi. Ziyarette kulubün yeni sezon hedefleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi veren Sportif Direktör Töraydın, kent sporu ve Altay\'a yaptığı katkılardan ötürü Sema Pekdaş\'a teşekkür ederek Altay\'ın yeni sezon formasını hediye etti.

Belediye Başkanı Pekdaş samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Altay\'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki doğru yönetim anlayışıyla son iki sezonda elde ettiği iki şampiyonluğun tüm İzmir adına gurur verici olduğunu söyledi. Atatürk Stadı\'nda geçen sezon Gümüşhanespor ile oynanan kader maçında tribünde yer aldığını ve Altay taraftarı ile İzmir\'in takıma verdiği desteğin unutulmaz bir an olduğunu kaydeden Pekdaş, kulübe gerekli katkıyı vereceğini ifade etti.

Öte yandan Boluspor deplasmanına hazırlanan siyah-beyazlı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

FUARDA TARAFTARLA BULUŞMA

ALTAYLI futbolcular, 87. İzmir Enternasyonel Fuarı\'nda taraftarlarla buluşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda şimdiye kadar Kappel, Marco, Pedro, Furkan, Yasin, Özgür, Aydın, Egemen ve Emre sevenleriyle bir araya gelerek imza dağıtıp, hatıra fotoğrafları çektirdi. Kaleciler Aydın, Egemen ve Emre, Altaylı taraftar Simay Demirezer\'e jest yaparak imzalı yeni sezon forması hediye etti. Oyuncuların taraftarla buluşmaları cuma gününe kadar devam edecek.

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