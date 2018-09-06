Altay'da Pedro iddialı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,(DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig ekibi Altay\'ın bu sezon Bulgaristan ekibi Beroe\'den transfer ettiği Portekizli sol kanat Pedro Eugenio, takım arkadaşlarıyla birlikte İzmir temsilcisini Süper Lig\'e çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Son olarak İzmir\'de 2-2 sona eren Adanaspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü atan ve asist yasını 3\'e çıkaran 28 yaşındaki futbolcu, \"Gol atmaya ve asist yapmaya devam etmek istiyorum, ancak önemli olan takımıma katkı sağlamak ve maçı kazanmamız. Türk futbolseverlere kalitemi gösterip Türkiye\'de iyi bir kariyer yapmayı hedefliyorum. Amacımız Altay\'ı Süper Lig\'e çıkarmak\" dedi.

Futbola Sporting Lizbon\'da başladığını, Benfica\'da forma giyerek son olarak geçen sezon Bulgaristan\'da Beroe formasıyla 16 gol atıp, 9 asist yaptığını belirten Pedro, \"Uzun yıllar sağ bek oynadım, son yıllarda sağ ve sol kanatta görev almaya başladım. Başarılı performansımla Altay\'ın dikkatini çektim. Türkiye\'de ilk kez oynuyorum, adaptasyon sürecini atlatmak önemli. Buraya gelmeden önce Altay hakkında bir şey bilmiyordum. Kulübün büyüklüğünü, taraftarı, tesisleri görünce çok şaşırdım. Bir arkadaşımdan Türkiye\'nin en güzel şehrine gideceğimi söylemişti, gerçekten haklıymış. Burada çok mutluyum\" diye konuştu.

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