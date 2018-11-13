Altay'da Özgür'e uyarı gelecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son olarak evinde Adana Demirspor\'u 3-0 mağlup eden Altay\'da maçın 44\'üncü dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan sol bek Özgür Özkaya teknik heyet tarafından uyarılacak.

Özgür\'ün ilk golün asistini yaptığını hatırlatan teknik direktör Özden Töraydın, \"Özgür oyuna iyi başladı. Asist yaptı, bir topu da direkten döndü. Daha sonra Kosecki onu tahrik etti. Özgür de sert oynadı. İlk sarı karttan sonra uyardık. Oyuncuya güvenmek lazım. Kırmızıyı görmemeliydi\" dedi. Özgür\'ün ceza alması için bir talepte bulunmayacağını belirten Töraydın, \"İyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Mücadele hırsına yenik düştü. En büyük ceza oynamayacak olması. Yine de kendisini uyaracağız. Gerekli dersi çıkaracak\" diye konuştu.