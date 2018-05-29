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Spor

Altay'da öncelik iç transfer

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz teknik direktörünü belirlemeyen Altay'da yönetim önceliği iç transfere verecek

29 Mayıs 2018 16:31

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi henüz teknik direktörünü belirlemeyen Altay\'da yönetim önceliği iç transfere verecek. 
Sportif Direktör Özden Töraydın, ilk etapta sözleşmesi süren stoper İbrahim Öztürk, ön libero Ferhat, sol bek Serkan, kontratları sona eren İbrahim Akın ve Murat Uluç\'la masaya oturacağını söyledi. 
Bu futbolculara yeni sözleşme önereceğini belirten Özden Töraydın, \"Yapacağım teklifleri kim kabul eder bilmiyorum. Yeniden anlaşamayacağımız isimlerin yerlerine dış transferle takviyeler yapacağız. Teknik direktör arayışlarımız da sürüyor\" diye konuştu. 
Ayağı kırılan Necdet\'le vefa için nikah tazeleyen siyah-beyazlılarda Fatih, Hayrullah, Ferdi, Murat Türkkan, Maksut ve Emre\'nin sözleşmeleri de sona erdi. Yönetimin mukavelesi süren Doğan\'la yollarını ayırması bekleniyor.

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