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Spor

Altay'da öncelik bütçe

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

11 Mayıs 2018 16:40

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'e yükselen Altay\'da sportif direktör Özden Töraydın, gelecek hafta Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'yla bir araya gelerek yeni sezon bütçesini belirleyeceklerini söyledi.
Başkan Ekmekçioğlu\'yla yapacağı görüşmenin ardından 2018-19 sezonuyla ilgili hedeflerini netleştireceklerini ifade eden Özden Töraydın, \"Anlaşacağımız teknik direktör, iç transferde kalacak ve gidecekler, dış transfer alınacak oyuncular bütçeye bağlı. Hedef belirlemek konusunda şu an erken\" dedi.
Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun açıklayacağı bütçeye göre hedef belirleyeceklerini anlatan Sportif Direktör Töraydın, \"Biz hesap kitap yapan insanlarız. Yine şampiyonluğa oynamak için 20-25 milyon TL bütçe gerekiyor. Federasyon gelirlerimiz SGK, temlikler ve sıradaki eski alacaklı futbolculara gidecek. Gelirimiz yok, gider ise çok. Transfer yasağımız da var. Şu an için tesisimizin eksikleriyle ilgileniyoruz. Finansal açıdan iyi düşünmeliyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız\" diye konuştu.
İLK MAÇ SEYİRCİSİZ
ALTAY, 7 yıl sonra döndüğü 1. Lig\'deki ilk maçını boş tribünler önünde oynayacak. Siyah-beyazlıların evinde Gümüşhanespor\'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmada Altaylı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İzmir ekibine 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Altay\'a ayrıca 8 bin TL ceza kesildi.

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