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Spor

Altay'da Necdet üzüntüsü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisine hazırlanan Altay'a sağ bek Necdet'ten kötü haber geldi

06 Nisan 2018 14:49

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka ile oynayacağı İzmir derbisine hazırlanan Altay\'a sağ bek Necdet\'ten kötü haber geldi. 
Son 2 haftada formayı yeniden alan tecrübeli savunmacının sol arka üst adalesinde çekme meydana geldi. Necdet\'in derbide forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımın diğer sağ beki Mustafa\'dan hazır olmasını istedi.
Teknik patron Taşdemir\'in İbrahim Akın\'ı da derbide ilk 11\'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Son haftalarda yedek soyunan tecrübeli oyuncu takımının en önemli kozlarından biri olacak. 
Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren orta saha oyuncusu Fatih ve sarı kart cezalısı ön libero Ferhat forma giyemeyecek. 
Öte yandan Karşıyaka yönetiminin tercihi üzerine Karşıyakalı taraftarların derbide kale arkası tribününde yerlerini alacağı açıklandı. Altaylılar için ise kapalı tribün açılacak. Ayrıca biletler iki takım taraftarı için de 5 TL olacak.
 

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