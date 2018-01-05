Altay'da Necdet sakatlandı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı ikinci sırada tamamlayan Altay\'da sağ bek Necdet Kaba, Antalya kampında sakatlandı. Antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlanan tecrübeli savunmacının sol ayak serçe parmağında çatlak tespit edildi. Atel tedavisi uygulanan Necdet\'in 1 hafta dinlenerek takımdan ayrı kalacağı, sezonun ikinci yarısına kadar iyileşeceği belirtildi.

Geçen sezon şampiyon kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan defans oyuncusu bu yıl ilk devrede 8 maçta görev aldı. İzmir ekibinde dizinden operasyon geçiren forvet Murat Uluç da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan 34 yaşına giren İbrahim Akın\'ın doğum günü kampta kutlandı. Kaptan Murat Uluç ve takım arkadaşları tecrübeli oyuncuya otel odasında sürpriz bir kutlama yaparak pasta kesti.

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