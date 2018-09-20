Altay'da Necdet mutluluğu

İZMİR,(DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü Giresunspor\'u konuk edecek Altay\'da Necdet Kaba sevinci yaşanıyor. Geçen sezonun bitimine 1 hafta kala Pendikspor\'la deplasmanda oynanan şampiyonluk için hayati öneme sahip maçta attığı tarihi golden sonra ayağı kırılan deneyimli sağ bek, aylar sonra yeşil sahaya çıktı. İlk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katılan Necdet, oldukça mutlu olduğunu söyledi. Altay, aynı bölgede görev yapan Yasin Palaz ve Murat Uslu ile forma rekabetine giren 33 yaşındaki futbolcuya vefa örneği göstermiş ve Necdet\'in biten sözleşmesini sezon bitmeden 1 yıl uzatmıştı.

Altay\'da Sportif Direktör Özden Töraydın, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler\'le birlikte Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol\'u makamında ziyaret etti. Başkan Şenol, Altay\'ın 104 yıldır armasında İzmir kentinin adını gururla taşıdığını belirterek, \"Son iki sezonda kaldırılan iki şampiyonluk kupası Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin uyguladığı doğru stratejinin yansıması. Altay\'ın sportif ve yönetimsel başarısının birçok kulübe örnek olması gerekiyor\" dedi. Töraydın, Başkan Şenol\'a teşekkür ederek Altay\'ın yeni sezon forması ve PTT ile yapılan özel hatıra pulunun bir örneğini hediye etti.

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