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Spor

Altay'da Murat Uluç şoku

İZMİR, (DHA)- ALTAY'da sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen takımın yıldız golcüsü Murat Uluç devreyi kapattı

11 Aralık 2017 15:28

İZMİR, (DHA)- ALTAY\'da sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen takımın yıldız golcüsü Murat Uluç devreyi kapattı. Dizindeki ödem nedeniyle oynayamayan takım kaptanının çekilen yeni MR\'ında iç menüsküsünde yırtık olduğu tespit edildi. Ameliyat olacak futbolcu bu hafta lider Gümüşhanespor\'la deplasmanda oynanacak devrenin son maçında da forma giyemeyecek. Murat, Antalya\'daki devre arası kampına yetiştirilmeye çalışılacak. Bu sezon oynadığı 13 maçta 9 gol atan 36 yaşındaki yıldız, takımın skor yükünü sırtlayan isim oldu. İzmir temsilcisi Murat\'ın forma giymediği son 3 maçta 3 puana hasret kaldı.
3 haftada çöktü
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 maçtır kazanamayan Altay, bu periyotta zirve ortağı durumdan lider Gümüşhanespor\'un 7 puan gerisine düştü. Ligde 13\'üncü haftada oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka\'yı 2-1 yenerek 27 puanla Gümüşhane\'yle birlikte liderliği paylaşan siyah-beyazlı ekip, üst üste 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 haftada 7 puan kaybetti. Bu periyotta Gümüşhanespor ise 3\'te 3 yapınca Altay\'ın 7 puan önüne geçti. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan, son haftalarda 29 puanla 4\'üncü sıraya gerileyip Play-Off barajındaki yerini bile riske atan Altay, bu hafta devrenin son maçında Gümüşhane deplasmanına çıkacak.

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