Altay'da Merter harekatı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'in yeni ekiplerinden Altay, Bursaspor\'dan eski futbolcusu Merter Yüce\'yi gündemine aldı. Bursaspor\'la sözleşmesini Mart ayında fesheden tecrübeli ön liberonun altyapısından yetiştiği Altay\'a dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerinde Süper Lig\'de 145, 1\'inci Lig\'de 171 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon Bursaspor\'da ligde ve kupada 4\'er olmak üzere toplam 8 müsabakada görev aldı.

Merter, Altay\'ın 3\'üncü Lig\'e düştüğü ve mali sıkıntılar yaşadığı dönemde siyah-beyazlı kulübün altyapı takımlarına malzeme yardımı yaparak taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Deneyimli oyuncunun Süper Lig\'den bir kulüple anlaşmaması halinde ilk tercihinin Altay olacağı belirtildi. Öte yandan Sportif Direktör Özden Töraydın, yarından itibaren iç transfer çalışmalarına başlayacak. Töraydın, sözleşmesi sona erecek futbolcularla tek tek masaya oturup teklif sunacak.