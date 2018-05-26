Altay'da kupa taraftarla buluşacak

İZMİR, (DHA)

Futbolda profesyonel liglerde şampiyonluğa ulaşan tüm takımlar kupalarını alırken 5 Mayıs\'taki Gümüşhanespor maçından bu yana kupasını kaldıramamanın burukluğunu yaşayan TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup şampiyonu Altay, özlemine Başbakan Binali Yıldırım\'ın elinden kavuştu.

24 Haziran Genel Seçimleri\'nde İzmir 1\'inci bölge 1\'inci sıradan milletvekili adayı olan Başbakan Yıldırım, siyah-beyazlı kulübün başkanı Özgür Ekmekçioğlu\'na şampiyonluk kupasını Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin Balçova\'daki aday tanıtım toplantısında verdi. Törene İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Ak Parti\'den aday olan eski milli futbolcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, takımın genç futbolcularından Furkan ve Hüsamettin de katıldı.

Sosyal medyada bazı taraftarlar, tüm takımlar kupalarını statta, taraftarın önünde alırken Altay\'ın kupasını siyasi parti toplantısında almasını eleştirdi. Tepkiler üzerine Altay\'ın siyaset üstü bir kulüp olduğunu söyleyen Özgür Ekmekçioğlu, bir açıklama yayınlayıp 20 günlük gecikmeyle alınabilen kupanın en kısa zamanda taraftarla buluşacağını söyledi. Ekmekçioğlu açıklamasında, \"2 yıldır başkanlık yaptığım Büyük Altay\'da gerçekleştirdiğim hiçbir icraatımda gerek iktidar, gerekse muhalefet olsun asla bir siyasi partinin etkisini ne kendi adıma ne de kulübümüz adına kullanmak ya da rant sağlamak gibi bir yol izlemedim. Altay\'ın geçmişten gelen asil duruşunu zedeleyecek bir adım atmadım. En büyük hayalimiz geçtiğimiz sezon Antalya\'da olduğu gibi şampiyonluk kupamızı büyük taraftarımız, camiamız ve futbolcularımız ile kaldırmaktı\" dedi.

\"Gümüşhanespor müsabakası öncesi TFF\'ye yaptığımız başvuru yönetmeliklere uygun bulunmayıp müsabakanın tarafsız bir sahada oynanmadığı belirtilerek kupa İzmir\'e getirilmemiştir\" diyen Ekmekçioğlu, \"Maç sonrası pazartesi günü yinelediğimiz başvurumuz, kupanın ancak seyircili bir organizasyon ile verilebileceği gerekçesi ile kabul edilmemiş ve TFF kupamızın ancak yeni sezonun ilk iç saha maçında verilebileceğini tarafımıza iletmiştir. Çarptırıldığımız cezadan ötürü Spor Toto 1\'inci Lig\'deki ilk iç saha maçımızda taraftarımızdan ayrı olacağımızdan dolayı söz konusu cezanın ertelenmesi için yaptığımız itiraz da kabul görmemiştir. Bu süreçte Ramazan Ayı\'nın başlaması ve şampiyon oyuncularımızın çoğunun memleketlerine dönmeleri, taraftarımızın geniş katılımıyla yapılmasını ön gördüğümüz şampiyonluk seremonisini mümkün kılmamıştır\" ifadelerini kullandı.

Ekmekçioğlu açıklamasını, \"İlk kez Alsancak Stadı\'nın Altay Spor Kulübü\'ne ait olduğunu açıkça söyleyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile yaptığı istişare sonrası kupamızı İzmir programı içinde bizlere taktim etmek istediğini belirtmiştir. Yönetimimiz de basın ve sosyal medyada kupamızın ne zaman alınacağına dair oluşan bilgi kirliliğini yok etmek amacıyla bu isteği geri çevirmemiştir. Altay siyaset üstü bir kulüptür ve bulunduğu hiçbir platformda siyasete alet olmaz. Bugün kupamızı teslim aldığımızda yaşadığımız büyük sevinci en kısa sürede büyük taraftarımız ile birlikte daha büyük bir organizasyon ile kutlayacağız. Camiamıza ve elde ettiğimiz başarıya yakışacak kutlamanın yeni sezon öncesi uygun bir tarihte yapılacağını belirterek taraftarımız ve tüm camiamızın müsterih olmasını rica ederim\" şeklinde bitirdi.

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