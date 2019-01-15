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Spor

Altay'da kalecilere güvenoyu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçına odaklanan Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, kaleci transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı

15 Ocak 2019 15:16

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçına odaklanan Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, kaleci transferinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. 
Siyah-beyazlı takımda geçen sezon 2\'nci Lig\'de şampiyonluk yaşayan kaleci Egemen, bu sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında takımdan ayrılırken, İzmir temsilcisi Egemen\'in yerine takviye yapmama kararı aldı. Kaleci Emre ve Aydın\'a güvendiklerini dile getiren teknik patron Özden Töraydın, \"Ara transfer döneminde 5 futbolcuyla anlaştık. Belki maliyeti düşük bir oyuncu daha alabiliriz. Ancak kaleci transferi düşünmüyoruz\" diye konuştu. 
Kendisine kulüp arayan kaleci Egemen ise henüz bir takımla anlaşamadı.

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