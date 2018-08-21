Altay'da Ivanov hazır değil 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezona 2 haftada topladığı 4 puanla start veren Altay\'da büyük umutlarla transfer edilen Bulgar stoper Ivan Ivanov\'un henüz fiziksel açıdan hazır olmadığı belirtildi. Siyah-beyazlıların İzmir\'de 1-0 kazandığı Ümraniyespor ve deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Afjet Afyonspor müsabakalarında yedek soyunan Ivanov, forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Alper Avcı,ligin ilk iki haftasında savunmada İbrahim Öztürk-Gençer ikilisine görev verdi. Bulgar defans oyuncu Ivanov\'un ikili mücadelelerde ağır kalması nedeniyle ilk 11\'de tercih edilmediği belirtildi. Bulgaristan 1\'inci Lig ekibi PFK Beroe\'den transfer edilen milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunuyor.