Altay'da imzalar konuştu

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'e 7 yıl sonra dönen Altay, hem teknik direktörlük görevine getirilen Alper Avcı\'yla sözleşme imzaladı hem de son 2 sezonda yaşanan şampiyonluklarda büyük katkısı olan takım kaptanı Murat Uluç\'la nikah tazeledi.

Siyah-beyazlılarda daha önce 2009-10 sezonunda teknik direktör Fuat Yaman\'ın yardımcılığını yapan, 9 yıl sonra kulübe dönen 36 yaşındaki Avcı, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Sportif Direktör Özden Töraydın\'ın katıldığı törenle 1 yıllık imza attı. Son olarak Konya Anadolu Selçukspor\'u çalıştıran UEFA Pro Lisans sahibi teknik adam, Altay\'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Avcı, \"2 sezondur kazanılan şampiyonlukları yine hedefe oynayacak bir yapılanma ile taçlandıracağız\" dedi.

Altay ve İzmir\'i yakından tanımasının büyük avantaj olacağını belirten genç teknik adam, \"Doğru yapılanmanın olduğu yerde başarı mutlaka gelecektir. İlk etapta yönetimimiz ile transfer konusunda istişarede bulunacağız. Kadroda belirlediğimiz oyuncularla iskeleti koruyup kaliteli takviyeler yapmayı hedefliyoruz. Herkesin beğenisini kazanan bir Altay yaratmak için her zaman olduğu gibi çok ince eleyip sık dokuyacağız. Altay, her şeyiyle çok büyük bir marka. Ben de 104 yaşında Türkiye\'nin futbol markalarından biri olan Altay\'ın başına genç yaşta geçerek çok büyük sorumluluk aldım. Bu şansı başarıya çevirerek, son dönemdeki genç antrenörlerin çıkışını sürdürmeyi ben de çok istiyorum. Yaş sınırını çok yükseltmeden dinamik bir takım kurmak istiyoruz\" diye konuştu.

KAPTANDAN BOŞ MUKAVELE

ALTAY\'da son 2 sezonda attığı gollerle şampiyonluğa büyük katkı yapan takım kaptanı Murat Uluç, boş mukaveleye imza attı. İç transferde sözleşme yenileyen ilk isim olan tecrübeli golcü, Başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun da katıldığı törenle kulüpte kaldı. Kariyerinin başladığı kulüp olan Altay\'a vefa borcunu ödemek için takımda kalmayı seçtiğini söyleyen 37 yaşındaki Murat, \"Başkanımız ile maddi konuları bir kenara bıraktık. Boş mukaveleye attığım imza kariyerimin en hızlı ve tereddütsüz imzası oldu. Yönetimimiz bugüne kadar üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ve yapacaktır\" şeklinde konuştu.

Murat Uluç\'un devam kararının kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini söyleyen Başkan Ekmekçioğlu ise, \"Kaptanımız sergilediği performans ve takıma yaptığı ağabeylik ile bizler için çok değerli bir isim. Bu imza Murat Uluç\'un yüreğindeki Altaylılık ruhunu bir kez daha ispatladı. Yeni sezonun hazırlıklarına hız veriyoruz. Camiamızın bize verdiği desteğin artarak devamı bu sezonda da en büyük gücümüz olacak\" dedi.

Dış transferde daha önce Bulgar stoper Ivanov\'u alan İzmir temsilcisi, yabancı 1 forvet, 1 kanat, 1 de orta saha oyuncusu almayı planlıyor.

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