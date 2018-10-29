Altay'da ilk hedef kümede kalmak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'da iç sahada alınan 3-1\'lik Denizlispor mağlubiyeti sonrası Alper Avcı\'nın yerine sportif direktörlükten ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın, ligdeki ilk hedeflerinin kümede kalmak olduğunu söyledi.

Üç sezondur sportif direktörlük yaptığı İzmir ekibinde geçen sezon son 4 haftada takımın başına geçen ve siyah-beyazlı ekibi 2\'nci Lig\'de şampiyon yapan Özden Töraydın, başkan Özgür Ekmekçioğlu\'nun isteği üzerine görevi kabul ettiğini söyledi. Töraydın, yardımcı antrenörlüğe getirilen forvet Murat Uluç\'un da futbolculuk kariyerini bıraktığını açıkladı.

Kulübün ekonomik şartları nedeniyle 2.5 yıllık anlaşma yaptıklarını ifade eden teknik patron Özden Töraydın, \"Bu süreç içinde Süper Lig\'de kalıcı olacak bir Altay yaratacağız. Bu yıl ilk amacımız ligde kalmak. Taraftarımız sabırlı olsun, bu armayı taşıyan tüm futbolculara sahip çıksın. Onların desteğiyle bugünlere geldik. Yakalayabilirsek Play-Off\'u yakalamak istiyoruz. Eleştirileri anlayabiliyorum, bana karşı da tepkiler var. En iyisini yapmaya çalışan insanlarız. Takımla konuştum, onlara güveniyorum. Kapasitelerini biliyorum. Çıkış yakalayacağımıza inanıyorum\" dedi.

KUPADA RAKİP KASTAMONU

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşılaşacak. Kastamonu Gazi Stadı\'ndaki müsabaka saat 14.00\'te başlayacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak turda kazanan taraf yoluna devam edecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan İbrahim Öztürk ve İbrahim Akın forma giyemeyecek. Kupada daha önce deplasmanda Kırşehir Belediyespor\'u 3-2\'lik skorla eleyen İzmir temsilcisi yine tur atlamayı hedefliyor.

