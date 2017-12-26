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Spor

Altay'da İbrahim Öztürk sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü

26 Aralık 2017 17:29

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve takipçisi Altay\'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk\'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Devre arası hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen İbrahim takımla çalışmalara başladı. Karşıyaka ile oynanan derbide sakatlandıktan sonra Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden deneyimli defans oyuncusu son 2 haftadaki Pendikspor ve Gümüşhanespor (D) randevularında kadroda yer almadı.
İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Murat Uluç\'un da gelecek hafta takıma katılması bekleniyor. Kamptaki ilk hazırlık maçında cuma günü Ankara Demirspor\'la karşılaşacak Altay, özel karşılaşma oynayacağı diğer rakiplerini henüz belirlemedi. Siyah-beyazlılar 14 Ocak\'ta İzmir\'e dönecek. Öte yandan takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz\'ın 2\'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'la görüştüğü öğrenildi. Halil\'e 3\'üncü Lig\'de yer alan Aydınspor 1923 de talip oldu.

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