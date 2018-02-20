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Spor

Altay'da herkes golcü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

20 Şubat 2018 15:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 45 puanlı lider Gümüşhanespor\'la birlikte genel averaj farkıyla zirveyi paylaşan Altay\'da geride kalan 23 hafta sonunda 14 farklı futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı takımda kaptan Murat Uluç attığı 10 golle skor yükünü çekerken, tecrübeli santrforu 7 golle Muharrem Ozan, 6 golle Furkan izledi. İzmir ekibinde Maksut 5 kez rakip fileleri sarsarken, Ferhat, Hüsamettin, İbrahim Akın ve Murat Türkkan 2\'şer defa, Atakan, Doğan, İbrahim Öztürk, Mustafa, Ozan Sol ve Serkan ise 1\'er kez skor tabelasını değiştirdi. Altay, toplam 42 golle Gümüşhanespor\'la birlikte en skorer iki ekipten biri konumunda.
Ligde pazar günü taraftarı önünde Konya Anadolu Selçukspor\'u yenerek 4\'te 4 yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan lider Gümüşhanespor\'un evinde Bandırmaspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sezonun ilk yarısında Konya\'daki randevuda rakibiyle 0-0 berabere kalan Altay, bu kez sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Konya Anadolu Selçukspor, bu periyotta özellikle kendi sahasındaki Gümüşhanespor ve deplasmandaki Şanlıurfaspor zaferleriyle dikkat çekti. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı İbrahim Akın ve tedavileri süren Hüsamettin\'le Maksut forma giyemeyecek.

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