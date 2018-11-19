Altay'da hedef yenilmemek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son olarak evinde Adana Demirspor\'u 3-0 mağlup eden Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, Hatayspor deplasmanına puan ya da puanlar için çıkacaklarını söyledi. Ligin yeni takımlarından biri olan Hatayspor\'un iyi bir durumda olduğunu dile getiren genç teknik adam, \"Rakibimiz Play-Off hattının 1 puan gerisinde yer alıyor. Bizim için 6 puanlık bir maç. Hedefimiz İzmir\'e puan ya da puanlarla dönmek\" dedi.

İç sahadaki son 3 maçını kazanamayan Hatayspor\'un seyirci baskısıyla oynayacağını ifade eden Töraydın, \"Gaziantep deplasmanında ilk 50 dakikadaki istekli oyunumuzu 90 dakikaya yaymalıyız. Coşkumuzun üzerine oyunsal anlamda bir şeyler koymamız lazım. Topun bizde kalması gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

Altay\'da kırmızı kart cezalısı sol bek Özgür ve sarı kart cezalısı ön libero Atakan dışında eksik yok.

NAFİZ ZORLU\'YA ŞİFA DİLEĞİ\"

Altay\'ın eski başkanlarından Nafiz Zorlu, bu sabah İstanbul\'da bypass ameliyatı oldu. Siyah-beyazlı kulüpten, \"Geçmiş olsun Nafiz Başkan\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"İstanbul\'da başarılı bir kalp ameliyatı geçiren eski başkanlarımızdan Sn. Nafiz Zorlu\'ya acil şifalar dileriz\" ifadelerine yer verildi. Nafiz Zorlu için başkanlığını üstlendiği Briç Federasyonu da geçmiş olsun mesajı yayınladı.