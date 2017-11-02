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Spor

Altay'da Halil Yılmaz formaya hasret kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'da orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, bu sezon formaya hasret kaldı

02 Kasım 2017 14:39

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve mücadelesi veren Altay\'da orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, bu sezon formaya hasret kaldı.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve geçen sezon 3\'üncü Lig\'de kaldırılan kupada pay sahibi olan genç futbolcu, 2\'nci Lig\'de ilk 10 haftada 1 kez bile forma şansı bulamadı. İzmir ekibinin Antalya\'da Kocaelispor\'u penaltılarla yenerek 3\'üncü Lig\'e yükseldiği Play-Off finalinde dizinden sakatlanan Halil, sezonun ilk haftalarında tam anlamıyla hazır olmaması nedeniyle kadroda yer almadı.
24 yaşındaki futbolcu, idman eksiğini kapattıktan sonra da teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından tercih edilmedi. Halil, sadece 9\'uncu haftadaki Kırklarelispor deplasmanında kadroya alınmasına rağmen 90 dakika kulübede bekledi. Geçen sezon 34 müsabakada görev alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Halil, kulübüyle sözleşmesini 2019\'a kadar uzatmıştı. Sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen futbolcu, kariyerinde 2\'nci Lig\'de 42 müsabakada 2, 3\'üncü Lig\'de 68 karşılaşmada 6 gol kaydetti.
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Altay\'ın lisanslı ürünlerini satan Altay 19on4 Store, ürün yelpazesini genişletiyor. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlara özel hazırlanan koleksiyonlar 17 Kasım\'dan itibaren satışa sunulacak. Mağazada lisanslı formalar ve antrenman malzemelerinin yanında hediyelik eşya, aksesuar, tekstil, hobi kategorilerinde birçok ürün yer alacak.

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