Altay'da gündem Bruno

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1. Lig\'e 7 yıl sonra dönen Altay\'da yönetimin Eskişehirspor\'un golcüsü Bruno Mezenga\'yı kadroda düşündüğü öğrenildi. Forvet hattı için daha önce yine Eskişehirspor\'dan Ofoedu, Grandmedical Manisaspor\'dan ayrılan Perovic, Ankaragücü\'nden Putsila, Adana Demirspor\'dan Tambe gibi yabancı oyuncuları gündeme alan siyah-beyazlıların Brezilyalı santrfor Bruno\'yu da listesine eklediği belirtildi.

Flamengo\'da profesyonel olan 29 yaşındaki Sambacı, ülkemizde Orduspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'da da top koşturdu. Bruno, 1. Lig\'de son 2 sezonda Eskişehirspor formasıyla toplam 25 kez rakip fileleri sarsma başarı gösterdi. Golcü oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sona ermek üzere. Süper Lig\'de 131 karşılaşmada 27 gol atan Brezilyalı forvet, 1. Lig\'de 98 maçta 46 gol kaydetti.