T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da gözler Muharrem'de

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak Altay'ın en büyük gol umudu Muharrem Ozan Cengiz olacak

18 Ocak 2018 14:43

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşacak Altay\'ın en büyük gol umudu Muharrem Ozan Cengiz olacak.
Siyah-beyazlılarda sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının son 4 haftasında forma giyemeyen, ikinci yarının da bir bölümünde de yer alamayacak forvet oyuncusu Murat Uluç\'un yokluğunda Muharrem Ozan\'a büyük iş düşecek. 30 yaşındaki futbolcunun göstereceği performans şampiyonluk yarışındaki Altay\'ın kaderini belirleyecek.
Sezon başında Ankaragücü\'nden transfer edilen Muharrem, ilk yarıda 11 maçta 2 gol atabildi. Murat Uluç\'un başarılı performansı nedeniyle genellikle yedek kulübesinde bekleyen golcü oyuncu, eline geçen fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü\'nde şampiyonluklar yaşayan Muharrem, 2\'nci Lig\'de toplam 256 maçta 78 gol kaydetti. Golcü oyuncu ilk yarıda Ottocool Karagümrük ve penaltından Gümüşhanespor filelerini birer kez sarstı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHALig Beyaz GrupZonguldak KömürsporAltayMuharrem Ozan CengizSiyahbeyazlılardaMurat UluçMuharrem OzanSezonAnkaragücüMuharremBandırmasporLigGolcüOttocool KaragümrükGümüşhanespor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24