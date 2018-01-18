Altay'da gözler Muharrem'de

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ikinci yarının ilk maçında pazar günü deplasmanda Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşacak Altay\'ın en büyük gol umudu Muharrem Ozan Cengiz olacak.

Siyah-beyazlılarda sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarının son 4 haftasında forma giyemeyen, ikinci yarının da bir bölümünde de yer alamayacak forvet oyuncusu Murat Uluç\'un yokluğunda Muharrem Ozan\'a büyük iş düşecek. 30 yaşındaki futbolcunun göstereceği performans şampiyonluk yarışındaki Altay\'ın kaderini belirleyecek.

Sezon başında Ankaragücü\'nden transfer edilen Muharrem, ilk yarıda 11 maçta 2 gol atabildi. Murat Uluç\'un başarılı performansı nedeniyle genellikle yedek kulübesinde bekleyen golcü oyuncu, eline geçen fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bandırmaspor, Şanlıurfaspor ve Ankaragücü\'nde şampiyonluklar yaşayan Muharrem, 2\'nci Lig\'de toplam 256 maçta 78 gol kaydetti. Golcü oyuncu ilk yarıda Ottocool Karagümrük ve penaltından Gümüşhanespor filelerini birer kez sarstı.