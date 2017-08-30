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Spor

Altay'da gençler yuvadan uçtu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- ALTAY'da son 2 sezonda altyapıdan yetişen ya da siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan 17 futbolcu ile yollar ayrıldı

30 Ağustos 2017 17:19

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- ALTAY\'da son 2 sezonda altyapıdan yetişen ya da siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan 17 futbolcu ile yollar ayrıldı. Sözleşmeleri çeşitli gerekçelerle feshedilen gençlerden bazıları farklı kulüplere gitti, bir bölümü ise boşta kaldı.
İzmir temsilcisinde geçen sezon İsmet Kavuştu, Osman Berk Kınlı, Abdullah Sarıkaya ve Alparslan Boyraz başka takımların yolunu tuttu. Bu sezon Batuhan Türk ve Şükrü Arslan Tokatspor\'la, kaleci Alper Kağan Çakır Tire 1922\'yle, Onur Paksoy Tuzlaspor\'la, Fatih Üsküplü Turgutluspor\'la, Sait Öner İstanbulspor\'la anlaştı.
Kulüp bulması istenen gençlerden kaleci Ahmet Erbay, Bedri Ege, Cahit Enis Katipoğlu, Mehmet Vural, Mustafa Çakmakçı, Serkan Işık ve Koray İnan ise boşta kaldı. Yıllarca altyapısında oynadıkları Altay\'da profesyonel olma heyecanı yaşayan genç futbolcular, siyah beyazlı formayı uzun yıllar A takımda terletme hayallerine kavuşamadı. İzmir temsilcisinde bu sezon Atakan Rıdvan Çankaya, Halil Yılmaz, Hüsamettin Yener, Furkan Deniz, Kadir Yazıcı, Muhammet Sait Özvardar ve Ulaş Zengin, kadrodaki altyapı patentli 7 genç olarak dikkat çekti.

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