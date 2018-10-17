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Spor

Altay'da Furkan'a pasta morali

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Furkan Deniz, bu sabahki antrenmanın ardından takım arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle moral buldu

17 Ekim 2018 17:05

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay\'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Furkan Deniz, bu sabahki antrenmanın ardından takım arkadaşlarının doğum günü sürpriziyle moral buldu. 
Attığı goller nedeniyle \'Sihirbaz\' lakabıyla anılan Furkan, üzerinde \"İyi ki doğdun Sihirbaz\" yazısı bulunan pastanın mumlarına üfledikten sonra objektife hatıra pozu verdi. 23 yaşına giren futbolcu pastasını kaptan Murat Uluç\'un elinden yedi. Furkan, kendisini tebrik eden takım arkadaşlarına doğum günü kutlaması nedeniyle teşekkür etti. 
Öte yandan Kardemir Karabükspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Alper Avcı, taktiksel çalışmalara ağırlık verdi. Ligde son 3 maçını kaybeden Altay, son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

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