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Spor

Altay'da Furkan sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Süper Lig kulüplerinin radarındaki kanat oyuncusu Furkan Deniz'in sözleşmesini uzatamamanın sıkıntısını yaşıyor

01 Ocak 2018 16:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Süper Lig kulüplerinin radarındaki kanat oyuncusu Furkan Deniz\'in sözleşmesini uzatamamanın sıkıntısını yaşıyor. Genç futbolcu devre arasında bir kulüple anlaşmaz ve kontratını uzatmazsa sezon sonunda serbest kalacak. Bu durumda Altay sezon öncesi 1 milyon TL fiyat biçtiği Furkan\'dan bonservis bedeli elde edemeyecek. 22 yaşındaki futbolcuya mukavele yenileme konusunda teklif sunduklarını belirten Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Furkan bize devre arasında sözleşme imzalayacağını söylemişti. Biz nikah tazelemek için elimizden geleni yaptık. Ara transfer döneminde talibi çıkarsa önünü kesmeyecek bir karar alırız\" dedi. 
Furkan, sezonun ilk yarısında 5 kez rakip fileleri sarstı.

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