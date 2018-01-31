Altay'da Furkan kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk yarışı içinde yer alan Altay\'da geçen hafta TFF 1\'nci Lig lideri Ümraniyespor\'la prensip anlaşmasına varan Furkan Deniz, takımda kalma kararı aldı.

Geçen sezon başında da Süper Lig ekibi Kasımpaşa\'nın kapısından dönerek siyah-beyazlı formayla TFF 3\'üncü Lig\'de kupa kaldıran Furkan, sosyal medya hesabından, \"Nerede kalmıştık?\" mesajı yayınladı.

İkinci kupayı almadan İzmir ekibinden gitmeyeceğini dile getiren Furkan\'ın yuvada kalması Altaylı taraftarların yüzünü güldürdü. Attığı gollerle tribünlerin sevgilisi haline gelen Furkan, taraftarların \"Beraber kazanılacak daha çok kupa var\" mesajlarını da paylaştı.

Geçen sezon Furkan\'a bir takım sözler verdiklerini ve bu sözleri tuttuklarını belirten sportif direktör Özden Töraydın, \"Furkan, Kasımpaşa\'ya gitmekten vazgeçip Altay\'da şampiyonluk yaşamak için kaldığında ona sözler vermiştik. Gitmek istediğinde bonservis konusunda sıkıntı yaşatmayacağımızı söylemiştik. Ümraniyespor\'la bizden izin alarak görüştü. Ancak transfer gerçekleşmedi. Furkan\'la başka bir kulübe gitmemesi üzerine sözleşmesini 2 yıl uzatma konusunda prensipte anlaşmıştık. Biz verdiğimiz sözleri tuttuk, şimdi sıra onda. İmza atacak ve verdiği sözü tutacak\" dedi.

Furkan, Altay formasıyla şimdiye kadar toplam 27 gol kaydetti. Altay, ara transfer döneminde transfer yasağını kaldıramadığı için takıma takviye yapamadı.

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