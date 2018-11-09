T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay'da Ferhat forma giyemeyecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de Pazar günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay'da ön libero Ferhat Çulcuoğlu'nun forma giyemeyeceği açıklandı

09 Kasım 2018 17:39

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Pazar günü evinde Adana Demirspor\'la karşılaşacak Altay\'da ön libero Ferhat Çulcuoğlu\'nun forma giyemeyeceği açıklandı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Gazişehir Gaziantep maçının 44\'üncü dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli futbolcunun sol arka adalesinde gerilme tespit edildi. Teknik direktör Özden Töraydın, bu hafta Ferhat\'ı riske etmeme kararı aldı.
Siyah-beyazlılarda İbrahim Akın, Gençer ve Daf\'ın da sakatlıkları sürüyor. Stoper İbrahim Öztürk\'ün durumu maç saatinde netleşecek. Adana Demirspor\'u yenerek milli maç nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istediklerini belirten teknik patron Özden Töraydın, \"Rakip iyi bir kadroya sahip. Zor bir maç olacak. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHATotoPazarAdana DemirsporAltayFerhatGeçenGazişehir GaziantepTeknikTöraydınSiyahbeyazlılardaAkın GençerDafStoperZorKazanmaktan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24