Altay'da Egemen eldivenleri kaptı

Mustafa KÖPRLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay\'da ikinci sezonunu geçiren kaleci Egemen Gençalp, 12. haftada eldivenleri devralmanın sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon 2. Lig\'de yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi bu sezon başında formayı Emre Koyuncu\'ya kaptırmıştı. Teknik direktör Özden Töraydın, Emre\'nin 7. haftadaki Balıkesirspor Baltok (D) maçından sonra 11. haftadaki Gazişehir Gaziantep (D) karşısında da hatalı goller yemesi üzerine İzmir\'de Adana Demirspor\'la oynanan 12. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez Egemen\'i sahaya sürdü. Deneyimli kaleci de 3-0\'lık galibiyette kalesini gole kapatarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Teknik patron Özden Töraydın, Hatayspor deplasmanında da kalede Egemen\'i tercih edecek.